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31-03-2026 — tags : wallabag, opensource 27 réactions

9 années de wallabag.it, merci Pocket

Un peu plus tard que les années précédentes, je prends le temps de rédiger ce billet. Le début d'année a été (et est encore) chargé, avec notamment les élections municipales, mais ce n'est pas le sujet.

Deuxième année spéciale, avec là encore, la fermeture d'un concurrent. Et non des moindres : l'historique Pocket.

Ça a généré un afflux massif de nouveaux clients, vous le verrez ci-dessous.

On en reparle dans la partie conclusion.

Billets des années précédentes et contexte

En parallèle de cette activité (en micro entrepreneur), je suis salarié à 80% en tant que développeur web. Donc wallabag.it n'est pas mon activité principale et je n'y consacre pas énormément de temps. Et je ne fais aucune publicité du service. C'est uniquement le bouche à oreille qui fonctionne.

Pour info, j'ai démarré wallabag.it le 3 décembre 2016.

Dans cette diffusion de données, je ne vais pas forcément chercher à comprendre / étudier telle ou telle donnée, ou alors réfléchir comment améliorer mon chiffre d'affaires. L'idée est d'être transparent avec mes clients et donner des idées à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer.

Je ne vais pas non plus refaire l'historique du changement d'offres, ça se trouve dans les billets cités ci-dessus.

Voici les offres disponibles :

  • 3 mois pour 4 €
  • 1 an pour 11 €
  • 1 an pour 30 € (abonnement de soutien)

Nombre de factures

Une facture est un abonnement, peu importe que ça soit pour 3 mois ou 1 an, et peu importe sa valeur.

Nombre moyen mensuel de factures :

Chiffre d'affaires (CA)

CA mensuel moyen :

Abonnement moyen (en moyenne, combien un client paie pour s'abonner) :

Type d'abonnements

Dépenses

En 2025, j'ai dépensé pour 2.372 € de frais (hébergement, nom de domaine, prestation admin sys, etc.), soit 198€ en moyenne par mois. J'ai payé 2.207 € de commissions pour PayPal, PayPlug et Stripe, mes prestataires de paiement en ligne. J'ai également payé environ 8.760 € de cotisations sociales.

Total : 13.340 €

Résultat net

Conclusion

Cette année 2025 a été folle en terme de nombre de nouveaux clients. Tous les chiffres ont explosé.

Et je vais avouer une chose : je suis très partagé sur tout ça.

Courant juin, j'ai eu peur de ne pas être capable d'absorber toute cette nouvelle charge. Ça a tenu (merci Luc pour l'infrastructure).

Mais par contre, je me sens parfois mal à l'aise vis-à-vis du projet opensource, sur lequel j'ai du mal à passer du temps. Et j'ai du mal aussi à suivre le support wallabag.it, avec pas mal de mails en attente à traiter.

Je ne me suis jamais fixé d'objectif d'une année sur l'autre. Mais clairement, 2026 ne fera pas mieux que 2025. Pour rappel, je ne fais aucune publicité pour trouver de nouvelles personnes.

De plus, l'arrivée de l'IA risque de chambouler un peu le secteur. De plus en plus d'applis voient le jour, donc ça risque de disperser les clients.
Autre problématique liée à l'IA : de plus en plus de sites bloquent le fait de "crawler" un site web et donc wallabag (et mon serveur) se voit bloqué à droite à gauche par des sites de contenus.

RDV l'an prochain pour faire le bilan des 10 années d'activité de ma micro entreprise !

Réactions

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Réponses

💬 9 réponses
  • Hachiko
    Hachiko

    @nicosomb Question "finance" tu ne touches pas la limite après laquelle ca devient plus très intéressant d'être en micro entreprise? J'avais souvenir de quelquechose autour de 35Ke de CA annuel

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  • sebsauvage
    sebsauvage

    @nicosomb
    PS: Concernant le blocage des bots, il faut vraiment conseiller aux gens d'activer l'option de récupération du DOM dans l'extension navigateur Wallabag.
    Ça permet d'archiver sans problème les sites, même ceux qui ont une captcha CloudFlare.

    PS: Il serait bien de pouvoir copier-coller le texte d'un article directement dans Wallabag pour les cas où l'extension n'y arrive pas.

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  • Alyx ⏚
    Alyx ⏚

    @nicosomb Wow, merci pour la transparence. Ca me parait tellement ouf qu'un tel service soit si peu utilisé et financé ! ???? Je m'attendais très honnêtement à des dizaines de miliers d'abonnement ! Wallabag le mérite !

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  • Nicolas Lœuillet
    Nicolas Lœuillet

    @x_cli 3.200 factures sur une année, je trouve ça pas mal pour un truc fait dans son garage, sans pub etc ... :)

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  • Alyx ⏚
    Alyx ⏚

    @nicosomb C'est beau d'être aussi modeste ????
    Je n'avais jamais utilisé un tel outil par le passé ; que ce soit Pocket ou un concurrent. Je me suis mis à Wallabag l'année passée justement parce que tout le monde en parlait ! Depuis, je l'utilise quotidiennement ❤️

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