9 années de wallabag.it, merci Pocket

Un peu plus tard que les années précédentes, je prends le temps de rédiger ce billet. Le début d'année a été (et est encore) chargé, avec notamment les élections municipales, mais ce n'est pas le sujet.

Deuxième année spéciale, avec là encore, la fermeture d'un concurrent. Et non des moindres : l'historique Pocket.

Ça a généré un afflux massif de nouveaux clients, vous le verrez ci-dessous.

On en reparle dans la partie conclusion.

Nombre de factures

Une facture est un abonnement, peu importe que ça soit pour 3 mois ou 1 an, et peu importe sa valeur.

2016 : 89 (un seul mois d'activité)

2017 : 662 factures

2018 : 787 factures (+18,9%)

2019 : 959 factures (+21,9%)

2020 : 1.266 (+32%)

2021 : 1.526 (+20,5%)

2022 : 1.531 (+0,3%)

2023 : 1.496 (-2,3%)

2024 : 1.656 (+10,7%)

2025 : 3.281 (+98,1%)

Nombre moyen mensuel de factures :

2016 : 89 (un seul mois d'activité)

2017 : 55 factures / mois

2018 : 65 factures / mois

2019 : 79,9 factures / mois

2020 : 105,5 factures / mois

2021 : 127 factures / mois

2022 : 127 factures / mois

2023 : 125 factures / mois

2024 : 138 factures / mois

2025 : 273 factures / mois

Chiffre d'affaires (CA)

2016 : 783 € (un seul mois d'activité)

2017 : 6.093 €

2018 : 7.593 € (+24,6%)

2019 : 9.481 € (+24,9%)

2020 : 12.922 € (+36,3%)

2021 : 15.460 € (+21,5%)

2022 : 15.735 € (+1,8%)

2023 : 16.499 € (+4,9%)

2024 : 19.536 € (+18,4%)

2025 : 38.012 € (+94,6%)

CA mensuel moyen :

2016 : 783 € (un seul mois d'activité)

2017 : 507 €

2018 : 632 €

2019 : 790 €

2020 : 1.076 €

2021 : 1.288 €

2022 : 1.311 €

2023 : 1.375 €

2024 : 1.628 €

2025 : 3.167 €

Abonnement moyen (en moyenne, combien un client paie pour s'abonner) :

2016 : 8,80 €

2017 : 9,19 €

2018 : 9,54 €

2019 : 9,83 €

2020 : 10,20 €

2021 : 10,09 €

2022 : 10,23 €

2023 : 11,21 €

2024 : 11,80 €

2025 : 11,53 €

Type d'abonnements

2017 : 342 abonnements à 9 € (+145 à 12 €, prix au départ de l'abonnement), 32 abonnements à 25 € et 80 abonnements à 3 €

2018 : 532 abonnements à 9 €, 93 abonnements à 25 € et 161 abonnements à 3 €

2019 : 668 abonnements à 9 €, 118 abonnements à 25 € et 173 abonnements à 3 €

2020 : 853 abonnements à 9 €, 173 abonnements à 25 € et 240 abonnements à 3 €

2021 : 1084 abonnements à 9 €, 199 abonnements à 25 € et 243 abonnements à 3 €

2022 : 1098 abonnements à 9 €, 207 abonnements à 25 € et 226 abonnements à 3 €

2023 : 668 abonnements à 9 € et 398 abonnements à 11 €, 103 abonnements à 25 € et 91 abonnements à 30 €, 140 abonnements à 3 € et 96 abonnements à 4 €

2024 : 1202 abonnements à 11€, 173 abonnements à 30€ et 281 abonnements à 4€

2025 : 2.352 abonnements à 11€, 324 abonnements à 30€ et 605 abonnements à 4€

Dépenses

En 2025, j'ai dépensé pour 2.372 € de frais (hébergement, nom de domaine, prestation admin sys, etc.), soit 198€ en moyenne par mois. J'ai payé 2.207 € de commissions pour PayPal, PayPlug et Stripe, mes prestataires de paiement en ligne. J'ai également payé environ 8.760 € de cotisations sociales.

Total : 13.340 €

Résultat net

2017 : 3.130 €

2018 : 3.454 €

2019 : 4.823 €

2020 : 6.591 €

2021 : 9.034 €

2022 : 9.401 €

2023 : 9.977 €

2024 : 12.171 €

2025 : 24.672 €

Conclusion

Cette année 2025 a été folle en terme de nombre de nouveaux clients. Tous les chiffres ont explosé.

Et je vais avouer une chose : je suis très partagé sur tout ça.

Courant juin, j'ai eu peur de ne pas être capable d'absorber toute cette nouvelle charge. Ça a tenu (merci Luc pour l'infrastructure).

Mais par contre, je me sens parfois mal à l'aise vis-à-vis du projet opensource, sur lequel j'ai du mal à passer du temps. Et j'ai du mal aussi à suivre le support wallabag.it, avec pas mal de mails en attente à traiter.

Je ne me suis jamais fixé d'objectif d'une année sur l'autre. Mais clairement, 2026 ne fera pas mieux que 2025. Pour rappel, je ne fais aucune publicité pour trouver de nouvelles personnes.

De plus, l'arrivée de l'IA risque de chambouler un peu le secteur. De plus en plus d'applis voient le jour, donc ça risque de disperser les clients.

Autre problématique liée à l'IA : de plus en plus de sites bloquent le fait de "crawler" un site web et donc wallabag (et mon serveur) se voit bloqué à droite à gauche par des sites de contenus.

RDV l'an prochain pour faire le bilan des 10 années d'activité de ma micro entreprise !