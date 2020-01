Situation après trois années d'activité pour wallabag.it

Après trois années d'activité pour wallabag.it, je souhaite vous communiquer un petit bilan de mon service en ligne.

Pour rappel :

En parallèle de cette activité (en micro entrepreneur), je suis salarié à 80% en tant que développeur web. Donc wallabag.it n'est pas mon activité principale et je n'y consacre pas énormément de temps. Et je ne fais aucune publicité du service.

Pour info, j'ai démarré wallabag.it le 3 décembre 2016. Et du début, j'ai toujours voulu analyser les chiffres en année civile (de janvier à décembre). Mais c'est bête et pas logique. À partir de maintenant, je compte de décembre à novembre, c'est plus logique.

Dans cette diffusion de données, je ne vais pas forcément chercher à comprendre / étudier telle ou telle donnée, ou alors réfléchir comment améliorer mon chiffre d'affaires. Je le répète, je n'ai pas énormément de temps à consacrer à cette activité, je souhaite juste être transparent avec mes clients et donner des idées à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer.

Je ne vais pas non plus refaire l'historique du changement d'offres, ça se trouve dans les billets cités ci-dessus.

En l'état actuel des choses, aujourd'hui voici les offres disponibles :

3 mois pour 3 €

1 an pour 9 €

1 an pour 25 € (abonnement de soutien)

Nombre de factures

Une facture est un abonnement, peu importe que ça soit pour 3 mois ou 1 an, et peu importe sa valeur.

2017 : 650 factures

2018 : 782 factures (+20,3%)

2019 : 954 factures (+22%)

Nombre moyen mensuel de factures :

2017 : 54 factures / mois

2018 : 65 factures / mois

2019 : 79 factures / mois

Chiffre d'affaires (CA)

2017 : 5625 €

2018 : 7682 € (+36,6%)

2019 : 9484 € (+23,5%)

CA mensuel moyen :

2017 : 468 €

2018 : 640 €

2019 : 790 €

Abonnement moyen (en moyenne, combien un client paie pour s'abonner) :

2017 : 8,65 €

2018 : 9,82 €

2019 : 9,94 €

Donc le CA augmente, et les clients dépensent plus en moyenne.

Mais pour bien étudier cette évolution, il faudrait aussi prendre en compte les clients qui s'abonnent pour 3 mois et se réabonnent tous les 3 mois : en réalité ils paient 12€ par an. Mais je crois l'avoir déjà dit : je n'ai pas le temps de faire tout ça.

Type d'abonnements

2019 : 658 abonnements à 9 €, 117 abonnements à 25 € et 173 abonnements à 3 €

2018 : 532 abonnements à 9 €, 93 abonnements à 25 € et 161 abonnements à 3 €

2017 : 342 abonnements à 9 € (+145 à 12 €, prix au départ de l'abonnement), 32 abonnements à 25 € et 52 abonnements à 3 €

Sur cette partie, c'est compliqué d'avoir des choses très détaillées surtout pour 2017, car j'ai tenté plusieurs choses (changement d'abonnements), il y a aussi eu une offre "Anniversaire" etc.

Conclusion

Il y a surement plein de choses à faire pour étudier encore mieux ces chiffres, pour les améliorer, etc. Mais pas le temps.

En tout cas, l'activité est rentable (après déduction des charges + location de serveurs pour 2019 il me reste environ 6169 €). J'aimerais dépasser les 1.000 factures à l'année et les 10.000 € de CA en 2020. Mais si c'est pas le cas, pas grave.

wallabag.it est pour moi un plus, qui ne me demande pas trop de support. Et les clients semblent satisfaits. C'est ça qui compte.

Je ne peux pas ne faire que ça : je ne gagne pas suffisamment avec le service pour en vivre. Mais comme depuis le début du service, l'idée me trotte dans la tête, évidemment.